Суд арестовал на 12 суток кандидата в Госдуму от свердловского «Яблока» Собянина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил кандидату в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Владимиру Собянину 12 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», поводом для составления административного протокола стали посты Владимира Собянина в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена): первый с символикой «Мемориала» (движение признано экстремистским и запрещено, его структуры объявлены иноагентами и ликвидированы) в 2021 году, второй в 2024 году — фото с символикой «Национал-большевистской партии» (НБП признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), на котором показан митинг участников партии.

Напомним, массовые задержания кандидатов от «Яблока» прошли 7 сентября: тогда в отделы полиции доставили депутата партии в Екатеринбургской городской думе Константина Киселева, кандидатов в законодательное собрание Свердловской области Шану Огней (по Красноуфимскому округу) и Александра Куделькина (по Верх-Исетскому округу), Владимира Севостьянова (по Асбестовскому округу), Александра Холодорева, а также кандидата в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Владимира Собянина. Задержанных отпустили, но в отношении них составили административные протоколы о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Позже, 9 сентября, Ленинский районный суд Екатеринбурга в качестве наказания назначил Александру Куделькину 10 суток административного ареста, а Шану Огней Октябрьский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 2 тыс. руб. На следующий день Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 2 тыс. руб. Константина Киселева.

11 сентября Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге утвердил решение Свердловского областного суда об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах в законодательное собрание Свердловской области.

Артем Путилов