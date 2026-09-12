Спасатели локализовали три пожара на месте падения осколков БПЛА в Таганроге

В Таганроге продолжаются работы по ликвидации последствий воздушной атаки. По трем адресам спасатели полностью локализовали открытое горение, на одном объекте пожарные продолжают борьбу с огнем. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

К тушению привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Ростовской области и городского звена территориальной подсистемы РСЧС. В целях безопасности доступ на пострадавшие территории временно ограничен.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате массированной атаки ВСУ 12 сентября на Таганрог повреждены 16 коммерческих зданий, в которых размещались около 20 арендаторов, а также пять автомобилей.

Наталья Белоштейн