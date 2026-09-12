С фирмы «Сочинеруд» в конкурсную массу Дагомысского ДРСУ взыскали 25 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края в порядке применения последствий недействительности сделки взыскал с АО «Фирма "Сочинеруд"» в конкурсную массу ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» задолженность в размере 24,7 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами с даты вступления в законную силу определения о признании сделки недействительной по дату фактического исполнения обязательства. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Кроме того, суд признал недействительной сделку по перечислению денежных средств ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» в пользу ООО «АСТ» на общую сумму 577,2 тыс. руб. В порядке применения последствий недействительности сделки суд определил взыскать с ООО «АСТ» в конкурсную массу должника указанную сумму.

Также решением краевого арбитражного суда во вторую очередь кредиторов ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» включена Краснодарская краевая территориальная общественная организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Фирма "Сочинеруд"» зарегистрировано в Адлерском районе Сочи в 1993 году. Основной вид деятельности общества — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Уставный капитал компании — 220 тыс. руб., генеральный директор — Асланбек Пинов. Выручка компании за 2025 год составила 187,8 млн руб., убыток — 9,4 млн руб., кредиторская задолженность — 24,7 млн руб.

Как писал «Ъ-Кубань», в мае текущего года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО «Маркер» из станицы Полтавской о признании Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления (ДДРСУ) банкротом. Конкурсным управляющим назначен Олег Загурский.

Основанием для иска стала задолженность ДДРСУ перед кредитором в размере около 24 млн руб., возникшая из договора субподряда. Как следует из материалов дела, в 2020 году «Маркер» выполнил для управления работы по нанесению дорожной разметки в Сочи, однако контрагент не произвел оплату. В 2021 году ООО «Маркер» взыскало долг через суд, но ДДРСУ, несмотря на судебное решение, так и не перечислило средства на счет субподрядчика.

ГУП «КК "Дагомысское ДРСУ"» было образовано в 1960 году в поселке Дагомыс (Сочи). Предприятие — один из крупнейших подрядчиков строительства и ремонта дорог в Краснодарском крае. Как ранее было указано на сайте ДДРСУ, оно обслуживает 249 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 65 мостовых сооружений и пр. Предприятие располагает производственными базами в с. Эстосадок, мкр. Хоста, в центре Сочи, мкр. Дагомыс, мкр. Лазаревское.

Согласно данным системы Rusprofile, единственным учредителем является департамент имущественных отношений Краснодарского края. В 2025 году выручка компании составила 615 млн руб., что лишь на 1,3% выше показателя 2024 года, однако значительно ниже выручки 2023 года, которая превышала 1,2 млрд руб. Чистая прибыль в 2025 году составила 285 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко