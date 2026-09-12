Шестеро пострадавших от атаки БПЛА на Новороссийск находятся в больницах Краснодара

В настоящий момент в медицинских учреждениях Краснодара находятся шесть человек, пострадавших от атаки беспилотников на Новороссийск. В краевой центр их транспортировали после случившегося в ночь на 9 сентября налета. Об этом сообщил в соцсетях сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Владимира Крушельницкого Фото: соцсети Владимира Крушельницкого

По его данным, в больницах Новороссийска остаются 12 человек, в том числе — один ребенок. Их состояния оценивается как средней и легкой степени тяжести. Четверых уже выписали. Еще шесть человек, пострадавших от атак БПЛА, проходят лечение в Сочи. На стационарном лечении находятся четыре человека — трое взрослых и ребенок.

«Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Для оценки состояния пациентов и определения дальнейшей тактики лечения организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными специалистами. Детей консультировали специалисты Российской детской клинической больницы, взрослых — эксперты НМИЦ хирургии имени Вишневского и ПМГМУ имени Сеченова. Мы продолжаем внимательно следить за состоянием каждого пострадавшего. При необходимости подключаем федеральных специалистов, корректируем тактику лечения и делаем все необходимое, чтобы люди как можно скорее восстановились и вернулись к своим близким»,— написал господин Крушельницкий.

Как сообщал «Ъ-Новороссийск», в ночь на 9 сентября город подвергся атаке беспилотников. По первым данным, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 получили ранения. В городе повреждены частные и многоквартирные дома, православный храм и детский сад.

Как писал «Ъ-Сочи» 10 сентября безэкипажные катера ударили по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне Сочи. В результате ударов пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край (ст. 205 УК РФ).

Дмитрий Михеенко