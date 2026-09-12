В Таганроге оценят ущерб коммерческим объектам после атаки БПЛА

В Таганроге прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для оценки причиненного ущерба четырем коммерческим объектам, где из-за обломков БПЛА возник пожар, создана специальная комиссия. Ее специалисты уже приступают к работе. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

По ее информации, пострадавших в результате инцидента нет, обращений о повреждении жилого фонда на данный момент не поступало.

На местах продолжают работать экстренные службы. Ведется ликвидация открытого горения.

Глава города сообщила, что лично выезжает на пострадавшие объекты, и заверила, что никто не останется без помощи.

Жителей Таганрога призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и строго соблюдать правила безопасности.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ночью 12 сентября на 12 муниципалитетами Дона средства ПВО уничтожили более 70 беспилотников.

Наталья Белоштейн