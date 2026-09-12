В 12 муниципалитетах Дона уничтожены более 70 беспилотников

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 70 БПЛА в 12 муниципалитетах Ростовской области. Есть последствия на земле. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Атака отражена в Таганроге, Миллеровском, Морозовском, Советском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Неклиновском, Шолоховском, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах, а также в Таганрогском заливе.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в результате падения осколков БПЛА загорелись магазин и несколько нежилых построек в Таганроге. Среди населения жертв нет.

Наталья Белоштейн