На Ставрополье с применением эскроусчетов построили 150 частных домов

В Ставропольском крае завершено строительство 150 индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и архитектуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Схема активно применяется по всему краю. Наибольшее число объектов возведено в Ставрополе, Предгорном, Шпаковском и Георгиевском округах, а также в городах Кавказских Минеральных Вод.

Механизм эскроу действует в регионе с марта 2025 года. Его ключевое преимущество — гарантия безопасности расчетов. Так, средства заказчика размещаются на специальном счете и перечисляются подрядчику только после сдачи дома.

Сейчас в стадии строительства находятся свыше 300 частных домов. Взаимодействие заказчиков и подрядчиков организовано в онлайнформате на платформе строим.дом.рф.

Наталья Белоштейн