Не состоялись торги по продаже национализированного тамбовского оператора связи

Аукцион по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта» не состоялся. Согласно итоговому протоколу, это связано с отсутствием соответствующих требованиям заявок. Начальная цена лота составляла 438,2 млн руб. Продавцом выступал банк ПСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Речь идет о повторном аукционе. Первый был объявлен в марте с той же максимальной ценой, но его отменили на следующий день после объявления.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в октябре 2025 года Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале «Ланты», а также недвижимое имущество участников запрещенного на территории России экстремистского объединения — Александра Зайцева (владел 51% компании), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации. Помимо компании, они лишились двух торговых центров, отеля «Берендей» и 4 га земель в Тамбовской области общей стоимостью порядка 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский областной суд оставил это решение без изменения.

В июле Росимущество включило в план реализации на 2026 год принадлежавшие собственникам «Ланты» торговые центры «Апельсин» и «Башня» в Тамбове. Пока соответствующие торги не объявлены.

Подробнее о национализации «Ланты» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова