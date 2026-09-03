Национализированную тамбовскую «Ланту» в третий раз продают за 438 млн

Банк ПСБ в третий раз выставил на торги 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта». На этот раз продажа пройдет в форме публичного предложения. Начальная цена лота составляет 438,2 млн руб. Заявки принимаются с 3 по 9 сентября, торги состоятся 11 сентября. Информация об этом опубликована на ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Шаг аукциона составляет 4,4 млн руб. Цена отсечения установлена на уровне 219,1 млн руб., шаг понижения — 21,9 млн руб.

Предыдущие торги проходили в форме аукциона. Последние, также с начальной ценой 438,2 млн руб., не состоялись из-за отсутствия заявок, соответствующих требованиям. Первый аукцион был объявлен в марте, но его отменили по единогласному решению комиссии. Причины не раскрываются.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в октябре 2025 года Октябрьский райсуд Тамбова обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале «Ланты», а также недвижимое имущество участников запрещенного на территории России экстремистского объединения — Александра Зайцева (владел 51% компании), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации. Помимо компании, они лишились двух торговых центров, отеля «Берендей» и 4 га земель в Тамбовской области общей стоимостью порядка 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский облсуд оставил это решение без изменений.

Подробнее о национализации «Ланты» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова