Продажу национализированного тамбовского оператора связи «Ланта» отменили

Аукцион по продаже 100% долей в уставном капитале тамбовского ООО «Ланта», перешедших в федеральную собственность, отменен на следующий день после старта аукциона. Решение принято единогласно комиссией по продаже приватизируемого федерального имущества ПАО «Банк ПСБ». Первоначальная стоимость составляла 438,2 млн руб. Выписка из протокола собрания комиссии опубликована в государственной информационной системе «Торги».

Причина отмены объявленных в начале недели торгов в сообщении не раскрывается. Право собственности на компанию должно было перейти к победителю после полной оплаты актива и зачисления средств в федеральный бюджет. ООО «Ланта» зарегистрировано в Тамбове на улице Северо-Западной, 5, численность работников составляет 246 человек.

В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале «Ланты». Собственниками компании являлись Александр Зайцев (51%), Маргарита Зайцева, Александр Васильев (49%), Сергей Шмаров, а также болгарская ассоциация. Как установил суд, они участвовали в деятельности запрещенного в РФ экстремистского объединения и распространяли через интернет незаконную информацию. Помимо долей оператора связи в доход государства были обращены другие активы на 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский областной суд оставил это решение без изменения. В начале года гендиректором «Ланты» стал Дмитрий Викторов, сменивший господина Васильева, который, по данным властей, покинул Россию.

Ульяна Ларионова