Национализированный тамбовский оператор связи «Ланта» выставлен на продажу

100% долей в уставном капитале ООО «Ланта», перешедших в федеральную собственность, выставлены на продажу. Начальная цена актива составляет 438,2 млн руб. Информация о проведении аукциона размещена в государственной информационной системе «Торги».

Заявки от потенциальных участников принимаются с 16 по 23 марта. Проведение торгов запланировано на 24 марта на электронной площадке «Фабрикант». Размер задатка — 87,6 млн руб., шаг аукциона — 4,4 млн руб. Согласно карточке лота, продавцом выступает ПАО «Банк ПСБ», представляющее интересы РФ. Право собственности на компанию перейдет к победителю торгов после полной оплаты актива и зачисления средств в федеральный бюджет через Федеральное казначейство.

Численность работников хозяйственного общества составляет 246 человек. Юридический адрес компании — Тамбов, улица Северо-Западная, 5.

В октябре прошлого года Октябрьский районный суд Тамбова принял решение обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Ланта». Речь идет об Александре Зайцеве, владевшем 51% долей общества, Маргарите Зайцевой, Александре Васильеве, контролировавшем 49% долей, Сергее Шмарове, а также болгарской ассоциации. Как установил суд, указанные лица и организация участвовали в деятельности экстремистского объединения, запрещенного на территории России, а также распространяли через интернет информацию, признанную незаконной. Помимо долей в операторе связи, в доход государства были обращены и другие активы на 2,4 млрд руб.

В феврале этого года Тамбовский областной суд оставил решение районного суда без изменения. Бывшие владельцы пытались его оспорить.

Кроме того, в начале года в ООО «Ланта» произошли кадровые изменения. Генеральным директором компании стал Дмитрий Викторов. Он сменил Александра Васильева, который, как сообщалось, покинул территорию Российской Федерации.

Анна Швечикова