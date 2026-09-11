Дагестан получил более 3,2 млрд рублей выплат пострадавшим от ЧС

В Дагестане пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, оказали финансовую помощь более 87 тыс. гражданам на общую сумму более 3,26 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В сфере транспортной инфраструктуры, по данным властей, ожидается поступление федеральных лимитов. В перечень пострадавших включено более 400 объектов. На восстановление домов культуры в селах Адильотар и Тагиркент выделили 54 млн руб. По обоим объектам ведется процедура контрактации.

Константин Соловьев