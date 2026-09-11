Кисловодск вошел в топ направлений отдыха петербуржцев

Кисловодск попал в список востребованных направлений для отдыха жителей Санкт-Петербурга в бархатный сезон. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, ссылаясь на сервисе онлайн-бронирования «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По данным сервиса, в сентябре и октябре 2026 года петербуржцы активно выбирают город-курорт для отдыха, оздоровления и знакомства с его культурным наследием.

«Особенно приятно, что жители Санкт-Петербурга выбирают наш курорт для отдыха в бархатный сезон. У нас есть все для хорошего путешествия: солнечный, мягкий климат, знаменитый Кисловодский национальный парк, терренкуры, минеральная вода, богатая история и большое количество экскурсионных программ», — написал господин Моисеев.

Константин Соловьев