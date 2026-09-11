Фирма «Флорес» в Ставрополе задолжала кредиторам 42,79 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Фирма Флорес» — оптового торговца фармацевтической продукцией — в связи с долгом перед кредиторами на сумму 42,79 млн рублей. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Как следует из материалов дела, основанием для обращения послужила задолженность перед кредиторами в размере 42,79 млн рублей. Погасить обязательства в полном объеме компания не в состоянии из-за тяжёлого финансового положения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Флоренс» зарегистрировано в 2003 году в Ставрополе. Уставный капитал общества составляет 2 млн рублей. Основной вид деятельности — торговля оптовая фармацевтической продукцией. Учредители: Сергей Васильев и Олег Иванов. Убыток предприятия за 2024 год составил 428 тысяч рублей, выручка — 30,2 млн рублей.

Временным управляющим назначен Павел Козицкий. Его ежемесячное вознаграждение составит 30 тысяч рублей за счёт средств должника.

Заседание по итогам наблюдения назначено на 9 февраля 2027 года. К этой дате временный управляющий обязан представить суду отчёт о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника и баланс на последнюю отчётную дату, заключение о наличии или отсутствии оснований для оспаривания сделок, предложения о возможности восстановления платёжеспособности, реестр требований кредиторов, протокол первого собрания кредиторов, а также доказательства уведомления всех кредиторов о рассмотрении дела.

Определение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объёме.

Тат Гаспарян