В РТК Ставрополья назвали перенос повышения тарифов на 1 октября временной мерой

Перенос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 1 октября носит временный характер. Об этом сообщил председатель Региональной тарифной комиссии Ставропольского края Евгений Котов в интервью краевым СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ранее ежегодная индексация тарифов проводилась 1 июля, в 2026 году ее перенесли на 1 октября в соответствии с федеральным законодательством. В Региональной тарифной комиссии полагают, что для потребителей удобнее было бы закрепить единый срок пересмотра платежей — с начала календарного года.

«Федеральным законодательством введение тарифов с 1 октября установлено как временная мера. Мы обращаемся к законодателям с предложением рассмотреть переход на 1 января, чтобы людям было проще ориентироваться в изменениях»,— пояснил Котов.

Окончательных решений о том, сохранится ли октябрьский срок в дальнейшем, пока нет. В комиссии допускают, что в будущем корректировку тарифов вновь могут проводить в летний период. Итоговая дата будет определяться на федеральном уровне.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что плановое повышение тарифов ЖКХ в регионе составит 15,8% вместо ранее предполагавшихся 22%.

Наталья Белоштейн