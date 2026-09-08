В Ставропольском крае повышение тарифов ЖКХ ограничили 15,8% вместо 22%

Плановое повышение тарифов ЖКХ в регионе составит 15,8% вместо ранее предполагавшихся 22%. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил во время прямой линии 8 сентября. По его словам, региональная тарифная комиссия смогла сократить рост почти на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Команда региональной тарифной комиссии очень неплохо отработала, и повышения 22% не будет. Практически на треть оно сокращено до 15,8%»,— заявил господин Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что край не станет перекладывать полную величину повышения на жителей и намерен продолжать работу по снижению темпов роста тарифов. В 2027 году, по его словам, коэффициенты будут дополнительно снижены.

Кроме того, в будущем году ресурсоснабжающим организациям края будут направлены субсидии для компенсации экономически обоснованного тарифа в размере около 1,2 млрд руб.

«Мы в любом случае на будущий год принимаем решение и еще будем субсидировать экономически обоснованный тариф для всех ресурсоснабжающих организаций. На это направим где то 1,2 млрд руб.»,— отметил губернатор.

Наталья Белоштейн