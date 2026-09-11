Замминистра Сергей Назаров оценил строительство второй очереди «канаток» в Архызе

На всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии продолжаются работы по строительству второй очереди канатных дорог. Как сообщили в пресс-службе курорта, параллельно ведется строительство объектов гостеприимства в туристических кластерах «Лунная поляна» и «Дукка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Реализацию масштабного мастер-плана, предусматривающего кратное расширение инфраструктуры, планируют завершить в 2030 году, говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, сегодня развитие Архыза — это комплекс взаимосвязанных проектов: строительство новой курортной инфраструктуры, реализация проектов резидентов, развитие систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, создание нового аэропорта. Все эти направления должны быть синхронизированы между собой. «Принципиальное требование — строгое соблюдение установленных сроков и всех принятых обязательств», — подчеркнул господин Назаров.

Как рассказал генеральный директор всесезонного горного курорта «Архыз» Роман Киранчук, генплан синхронизирован с растущим турпотоком и началом строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии. В ближайших планах — новые канатные дороги и трассы в северной экспозиции, что продлит сезон катания и увеличит общую зону катания почти на 30 км.

Активная фаза строительства на курорте «Архыз» началась еще в мае 2026 года. На данный момент на объектах задействовано более 98 единиц строительной спецтехники. Работы ведутся сразу на нескольких направлениях. На территории новой туристической деревни «Лунная Поляна» завершены земельно-изыскательские работы, начат процесс установки первых опор для канатных дорог — уже готова часть фундаментов, ведется разработка водоемов для систем искусственного оснежения, водозаборных сооружений. Также идет подготовка будущих горнолыжных трасс с установкой снего-удерживающих барьеров.

Согласно действующим разрешениям на курорте будет построено шесть новых канатных дорог: три восьмиместных — гондольных и три шестиместных — кресельных.

Сергей Емельянов