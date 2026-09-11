Фармконцерн довели до наблюдения

Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление о банкротстве одного из крупнейших фармацевтических производителей юга России — ОАО Научно-производственный концерн «Эском». В отношении предприятия введена процедура наблюдения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Иск подало ООО Коммерческий банк «Развитие» (г. Черкесск) в лице конкурсного управляющего — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Судья признала обоснованными требования банка лишь частично. В текущем производстве зафиксирована задолженность в размере 8,27 млн рублей основного долга. Требования на общую сумму свыше 511,5 млн рублей (включая основной долг в 191,73 млн руб., проценты за пользование кредитом в 167,84 млн руб. и штрафы более чем на 151,9 млн руб.) выделены судом в отдельное производство. Также в отдельный процесс выделен вопрос об обеспечении этих требований залогом имущества должника.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО НПК «Эском» зарегистрировано в 1998 году в Ставрополе. Уставный капитал общества составляет 85,2 млн рублей. Основной вид деятельности — производство лекарственных препаратов для медицинского применения. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Согласно определению суда, временным управляющим утвержден Марат Мухутдинов, член саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Среди активов, статус которых как предмета залога будет рассматриваться отдельно, значится высокотехнологичное лабораторное и производственное оборудование. В частности, речь идет о жидкостном хроматографе Agilent 1200 (2011 г.), микроскопе Eclipse 80i с комплектом для флуоресцентного анализа (2011 г.), анализаторе размера частиц DeisaNanos (2011 г.), ультрацентрифуге Avanti J-301 (2011 г.), технологическом комплексе дозаторов (2013 г.), линии по производству пластиковых пакетов производительностью 6000 штук в час (2013 г.), трех котлах ДЕ 25-14 (2013 г.), автоклавах, компрессорах и другом оборудовании преимущественно 2010–2013 годов выпуска.

На временного управляющего возложена обязанность провести финансовый анализ состояния предприятия. К заседанию 10 февраля 2026 года он должен представить суду отчет с заключением о возможности или невозможности восстановления платежеспособности концерна и целесообразности введения последующих процедур банкротства. На эту же дату назначено рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения.

ОАО НПК «Эском» — крупный российский производитель инфузионных растворов и инъекционных препаратов. КБ «Развитие» лишился лицензии Банка России в 2016 году.

Кроме того, руководителю «Эскома» предписано в десятидневный срок обратиться к учредителю с предложением провести общее собрание для рассмотрения вопроса о финансовом оздоровлении. Органы управления обязаны предоставлять управляющему любую информацию о деятельности компании, а сам управляющий — известить представителя акционеров для защиты их интересов в процедуре. Сведения об имуществе и обязательствах должны быть предоставлены госорганами и контрагентами без взимания платы в течение семи дней с момента запроса.

Следующее заседание по рассмотрению выделенного требования банка о признании задолженности обеспеченной залогом состоится 7 октября 2026 года.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Тат Гаспарян