На Ставрополье задержали группировку, причастную к серии разбойных нападений

В Ставропольском крае пресекли деятельность вооруженную группировку. От их действий, по предварительным данным, шести жителям региона причинен ущерб на сумму более 3,5 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, в октябре 2024 года 35летний житель Карачаево-Черкесской Республики сформировал вооруженную группу для совершения вымогательств и разбойных нападений. Он вовлек в ее состав одного земляка и двух жителей Невинномысска, распределял роли между участниками, разрабатывал планы преступлений и принимал меры конспирации. С октября 2024 года по сентябрь 2025 года члены группы в различных составах совершили на территории Ставрополья четыре вымогательства и два разбойных нападения. Угрожая потерпевшим оружием, они завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму свыше 3,5 млн руб.

В декабре 2025 года по факту вымогательства было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования сотрудники полиции установили причастность фигурантов к другим эпизодам преступной деятельности. В январе 2026 года при задержании подозреваемых у одного из участников оперативники изъяли пистолет. Согласно заключению экспертизы, данное устройство является переделанным оружием, пригодным для стрельбы боевыми патронами.

В отношении подозреваемых с учетом роли каждого возбуждено восемь уголовных дел, соединённых в одно производство. Фигуранты заключены под стражу.

Мария Хоперская