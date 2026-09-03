В Краснодаре растет спрос на жилье в районах рядом с вузами

В Краснодаре районы, расположенные рядом с вузами, стали одними из лидеров по росту интереса к долгосрочной аренде жилья. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в «Авито Недвижимости». Аналитики проанализировали динамику спроса, предложения и ставок летом 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В кубанской столице к августу интерес к долгосрочной аренде квартир за месяц вырос на 13%. Наибольший прирост пришелся на однокомнатные квартиры (+17%) и студии (+15%). При этом предложение сократилось на 7%. Основу рынка составляют однокомнатные квартиры — 58% объявлений, на двухкомнатные приходится 20%, на студии — 17%.

Основные корпуса Кубанского государственного университета, Кубанского государственного медицинского университета и Кубанского государственного технологического университета расположены в Центральном и Карасунском округах. В Центральном округе интерес к аренде за месяц вырос на 24%, в Западном и Карасунском — на 14%.

На Прикубанский округ, крупнейший в городе по площади и численности населения, приходится 62% всего интереса к аренде. Средняя ставка здесь остается одной из самых низких в Краснодаре, что, по оценке «Авито Недвижимости», делает округ привлекательным для арендаторов, готовых жить дальше от вузов ради более доступной стоимости жилья.

Средняя ставка долгосрочной аренды в Краснодаре за год не изменилась и составила 25,3 тыс. руб. в месяц. Студию можно было снять в среднем за 20 тыс. руб. (–2% за год), однокомнатную квартиру — за 25 тыс. руб., двухкомнатную — за 34,5 тыс. руб. (+3%), трехкомнатную — за 49 тыс. руб. (+9%). Самая низкая средняя ставка зафиксирована в Прикубанском округе — 24,7 тыс. руб., самая высокая — в Западном, 34,6 тыс. руб.

Рост интереса к аренде перед началом учебного года в «Авито Недвижимости» связывают в том числе с поиском жилья студентами и их семьями. При этом за год доля интереса к объявлениям без комиссии в Краснодаре выросла с 63 до 75%.

«В начале учебного года студенты, ученики и их семьи выбирают жилье с учетом того, как будет устроена повседневная жизнь в новом городе: насколько удобно добираться до вуза или школы, какой будет ежемесячная ставка и какие расходы потребуются при заключении договора. В Краснодаре доля интереса к объявлениям без комиссии за год выросла с 63% до 75%. Это отражает стремление арендаторов заранее подобрать вариант, который будет удобен и с точки зрения расположения, и с точки зрения условий аренды»,— комментирует руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Вячеслав Рыжков