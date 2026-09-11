Сочи занял третье место среди городов России с самой высокой арендой жилья

В рейтинге российских городов с самой высокой арендой жилья Сочи занимает третье место. Рейтинг публикует федеральный портал «Мир квартир». По данным аналитиков ресурса, в августе 2026 года снять однокомнатную квартиру в Сочи стоило в среднем 39,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Аренда двухкомнатной квартиры на курорте в августе обходилась квартиросъемщикам в 55,4 тыс., трехкомнатной — 74,4 тыс. руб. При этом, по данным аналитиков портала, за месяц (по сравнению с июлем текущего года) отмечается лишь незначительный рост средней стоимости аренды «трешек» — 0,4%, в сегменте однокомнатных и двухкомнатных квартир аналитики фиксируют снижение — 1,4 и 1,1% соответственно.

По словам участников рынка аренды жилья в Сочи, сегодня на спрос сильно влияют ситуация с атаками беспилотников и перебои с воздушным сообщением. Как рассказала «Review. Юг России» на условиях анонимности руководитель одного из ведущих агентств недвижимости, недавняя атака Центрального Сочи безэкипажными катерами привела к оттоку туристов, поскольку именно приезжие составляют основной костяк аренды жилья на курорте.

«Говорить о каких-то тенденциях и прогнозировать дальнейшую ситуацию с арендой жилья в Сочи — бессмысленно, поскольку никто не может быть уверенным в завтрашнем дне. Вероятно, будет снижение цен, чтобы собственники хоть как-то смогли задействовать свои объекты и извлечь из них хоть какую-то прибыль»,— говорит собеседник «Review. Юг России».

По словам краснодарского риелтора Ирины Дробот, Сочи, как и другие города побережья, а также города Крымского полуострова — локации не очень спокойные, где «рынок отзеркаливает обстановку». Как считает ведущий эксперт по кубанской недвижимости Евгений Ткачев, в Сочи на сегодняшний день из-за трудностей с логистикой и дефицита бензина аренда будет продолжать снижаться.

В целом по России в августе текущего года на рынке аренды начался уверенный рост цен и впервые за много месяцев «арендодатели чувствуют себя хозяевами положения», констатируют аналитики портала «Мир квартир». Они отмечают, что в этом сезоне, как и каждый год в рассматриваемые месяцы, владельцы жилья могут диктовать съемщикам условия. В подавляющем числе городов России ставки выросли на все типы квартир.

Гендиректор портала Павел Луценко сообщил, что спрос на квартиры вырос, а их количество сократилось на 10%. «После долгого периода снижения стоимости аренды она вновь начала расти. Прогнозируем, что этот рост продлится еще пару месяцев, а затем может снова смениться охлаждением»,— резюмировал эксперт.

О ситуации с ценами на аренду жилья в городах юга России и Северного Кавказа — читайте в материале «Review. Юг России» «Место аренды пусто не бывает».

Василий Хитрых