В порту Новороссийска 11 сентября пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 11 сентября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Об этом сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Учения запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников с применением артиллерийских установок.

На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сапборды. Также вводится запрет на подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

В ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибли четыре человека, в том числе ребенок, 29 человек получили ранения. Повреждения получили жилые дома, объекты социальной и гражданской инфраструктуры.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что предварительно повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. В шести частных домах в Восточном районе повреждения оказались настолько серьезными, что семьи планируют расселить.

При атаке также пострадали три предприятия, храм Спиридона Тримифунтского, школа №15 и другие социальные объекты. В городе были повреждены участки водопроводной сети, контактная сеть троллейбуса и остекление зданий. Коммунальные службы, управляющие компании, спасатели и волонтеры занимаются расчисткой территорий и восстановлением поврежденных объектов.

Анна Гречко