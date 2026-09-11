Более 90 БПЛА сбили в Таганроге и Новошахтинске, а также в десяти районах Дона

В ночь на 11 сентября в небе над Ростовской областью уничтожили более 90 украинских БПЛА и ракет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

О работе ПВО отчитались в Таганроге и Новошахтинске, а также в десяти районах области: Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском, Кашарском.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Миллеровском районе Ростовской области дроны повредили десять частных домов и хозпостройки. Пострадавших нет. В Тарасовском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелась сухая трава. Пострадавших также нет. Возгорание ликвидировано.

Мария Хоперская