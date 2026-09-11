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В Дагестане на повышение зарплат бюджетников выделили еще 1,9 млрд рублей

В консолидированном бюджете Республики Дагестан на 2026 год дополнительно предусмотрели 1,9 млрд руб. для повышения зарплаты работников бюджетной сферы. Об этом сообщили в прессслужбе правительства республики.

Речь идет о педагогах, медиках и сотрудниках социальной сферы.

Профильные министерства и ведомства региона обязаны в течение года обеспечить выполнение целевых индикативных показателей по уровню оплаты труда бюджетников во всех муниципальных образованиях.

Мария Хоперская

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