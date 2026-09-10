В Махачкале суд рассмотрит дело о смертельном отравлении газом трех детей

В Махачкале утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2026 года в частном доме в Махачкале обвиняемый оставил без присмотра трех своих малолетних детей, не предприняв мер по исключению доступа к газовому крану. Ребенок открыл кран, и в жилое помещение бесконтрольно стал поступать природный газ, что повлекло отравление и смерть трех детей.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд столицы Дагестана.

Константин Соловьев