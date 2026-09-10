В Миллерово присяжные рассмотрят дело о заказном убийстве

Миллеровский районный суд назначил к слушанию с участием присяжных заседателей уголовное дело в отношении дончанина, обвиняемого в организации приготовления к убийству по найму, совершенному группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый решил организовать убийство гражданина. С этой целью он нашел соучастников, вступил с ними в сговор и создал условия для совершения преступления. Довести умысел до конца фигуранту не удалось по не зависящим от него обстоятельствам — нанятые исполнители добровольно отказались от преступления.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что жителя Ростовской области оштрафовали за вывоз металлолома из ДНР.

Константин Соловьев