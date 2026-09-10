Жителя Ростовской области оштрафовали за вывоз металлолома из ДНР

Матвеево-Курганским районным судом вынесено постановление по административному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в нарушении режима военного положения с использованием транспортного средства (ч. 2 ст. 20.5.1 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Судом установлено, в конце июля 2026 года гражданин за магистральным электровозом вывез около 217,5 тыс. кг лома черных металлов за пределы Донецкой Народной Республики в Ростовскую область. Собственником лома является АО «Метиндустрия», а собственником вагонов является АО «Федеральная грузовая компания».

Суд признал дончанина виновным и назначил штраф в 1 тыс. руб. Постановление вступило в законную силу.

Константин Соловьев