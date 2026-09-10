Главные новости за 10 сентября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

При атаке БПЛА на Воронежскую область погибла женщина, еще два человека пострадали. В Борисоглебске сгорел жилой дом, повреждены техникум, дворец культуры, автомобили и линии электропередачи

В Воронеже прокуратура запросила девять лет колонии и штраф в 500 тыс. руб. для бывшего директора дилерского центра Volkswagen ООО «Гаус» Михаила Швыдченко. Его обвиняют в присвоении более 130 млн руб. предоплаты за автомобили у 90 клиентов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Воронежа. Памятник воронежскому писателю Андрею Платонову

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Виды Воронежа. Памятник воронежскому писателю Андрею Платонову

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгороде не состоялись торги на капитальный ремонт путепровода на проспекте Ватутина за 745,4 млн руб. На аукцион не поступило ни одной заявки

Суд обязал ликвидировать в течение шести месяцев МКП «Управление капитального строительства администрации города Курска» по иску регионального УФАС

Завод «Моторинвеста» в Липецкой области вернулся к штатной работе после зимнего обрушения крыши цеха. С начала года предприятие выпустило 3,5 тыс. электромобилей и гибридов Evolute

Исполняющей обязанности руководителя департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области назначили Инну Сорокину. Она сменила вышедшую на пенсию Елену Жукову

В Тамбовской области бензин за неделю подорожал сильнее всего в Черноземье — на 0,62 руб., до 88,81 руб. за литр

Сергей Калашников