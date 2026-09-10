Тарифный департамент Орловской области возглавила Инна Сорокина

Исполняющей обязанности руководителя департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области с 9 сентября назначена замруководителя Инна Сорокина. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ. Подробной информации о назначении ведомство и облправительство пока не опубликовали. Ранее пост главы тарифного департамента занимала Елена Жукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», госпожа Жукова вышла на пенсию. Она проработала в областном правительстве 27 лет — с 1999 года. Тарифным ведомством Елена Жукова руководила с 2006 года. В 2023-м профильное управление получило статус департамента, соответственно, изменилась и должность госпожи Жуковой.

На странице департамента государственного регулирования цен и тарифов на портале Орловской области в графе «руководитель департамента» в настоящее время информация отсутствует.

Ранее «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в середине августа пост заместителя руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области покинул Анатолий Новиков.

Денис Данилов