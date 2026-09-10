Бензин в Тамбовской области сильнее всего подорожал в Черноземье за неделю

Цены на бензин в большинстве регионов Черноземья выросли за неделю с 1 по 7 сентября. Сильнее всего в Черноземье топливо подорожало в Тамбовской области — на 0,62 руб. за литр, или на 0,7%. Средняя цена достигла 88,81 руб. за литр, следует из данных Росстата. Общероссийский показатель, напротив, снизился на 0,8%: стоимость бензина составила 77,1 руб. за литр против 77,76 руб. неделей ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Тамбовской области:

АИ-92 подорожал на 1,46 руб., или на 1,8% (с 82,79 до 84,25 руб.);

АИ-95 — без изменений (91,58 руб.);

АИ-98 и выше, дизель — без изменений (104,35 и 88,25 руб. за литр соответственно).

В Орловской области бензин вырос в цене на 0,05 руб., или на 0,07%, до 70,37 руб., в Белгородской — на 0,04 руб., или на 0,06%, до 71,84 руб. В Курской области стоимость увеличилась на 0,03 руб., или на 0,04%, до 80,99 руб. В Липецкой и Воронежской областях средний ценник не изменился и составил 78,56 и 82,63 руб. за литр соответственно.

На неделе с 25 по 31 августа Тамбовская область оставалась лидером по стоимости бензина в Черноземье: за неделю цена выросла на 0,89 руб., или на 1%, до 88,19 руб. за литр. С 17 по 24 августа средняя стоимость бензина в этом регионе увеличилась с 82,73 до 87,30 руб. за литр — прирост составил 4,5 руб., или 5,5%. Это был самый высокий показатель в макрорегионе.

О том, почему власти не ждут быстрых изменений на кризисном топливном рынке макрорегиона,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова