Суд обязал ликвидировать управление капстроительства администрации Курска

Арбитражный суд Курской области полностью удовлетворил иск регионального УФАС о ликвидации в течение шести месяцев муниципального казенного предприятия «Управление капитального строительства администрации города Курска» (МКП УКС). Информация об этом была опубликована в судебной картотеке 10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы подало иск в начале марта. Ответчиками стали комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска, комитет городского хозяйства и МКП УКС. Третьим лицом было привлечено управление ФНС по Курской области.

Как пояснили в УФАС, действующее законодательство предусматривает, что унитарные предприятия, которые осуществляли деятельность на конкурентных товарных рынках, за исключением установленных законом случаев, подлежали ликвидации или реорганизации в срок до 31 декабря 2025 года. Существует утвержденный перечень случаев, при которых допускается сохранение унитарных предприятий, но МКП УКС под это не подпадает. Соответственно, ликвидация не была проведена в законные сроки.

По данным Rusprofile, МКП «УКС администрации города Курска» было основано в мае 1994 года. Основной профиль — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.Права учредителя осуществляет комитет городского хозяйства. Компания находится в процессе ликвидации, что было зафиксировано в ЕГРЮЛ 31 января 2024 года. Председатель ликвидационной комиссии Алексей Вяткин был назначен 8 июля 2024-го.

С апреля 2014 года зарегистрировано и работает муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Управление капитального строительства города Курска». Основную деятельность МКУ ведет в сфере создания архитектурных объектов. Руководит организацией с сентября 2025 года Николай Шаргородский. При этом, как сообщал «Ъ-Черноземье» на этой неделе, Ольгу Маслову, до этого возглавлявшую МКУ, вместе с бывшим директором ООО «ДРСУ» Русланом Алистратовым судят за особо крупное мошенничество.

Денис Данилов