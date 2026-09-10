Концерт группы «Ленинград», спектакли и стендап

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и кино, а также послушать стендап-шоу комикессы Виктории Складчиковой. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В Пятигорске в «МинводыЭкспо» 11 сентября в 20:00 выступит с концертом группа «Ленинград». После долгого перерыва в 2024 году «Ленинград» неожиданно выпустил новый альбом «Синяя богиня» и заявил о своем возвращении на большую сцену. Концерт проводится в рамках тура, посвященного 30-летнему юбилею группы.

Стоимость билетов — от 6000 руб. (18+)

В Черкесске в амфитеатре «Зеленый остров» 13 сентября в 19:00 состоится концерт классической музыки — симфонический оркестр Государственной филармонии КЧР представит программу «Эйнауди при свечах». Концерт пройдет совместно с фондом «Моя Карачаево Черкесия» в рамках благотворительной программы.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

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Какие спектакли посетить

Ставропольский академический театр им. Лермонтова 11 сентября в 18:30, 12 сентября в 18:00 и 13 сентября в 18:00 представит спектакль «Тот самый Мюнхгаузен». Постановка основана на одноименной философской пьесе-притче Григория Горина. Барон Карл фон Мюнхгаузен живет в маленьком немецком городе и продолжает утверждать, что летал на Луну, вытаскивал себя из болота за волосы и заставлял жареных уток летать. Окружающие считают его фантазии опасным и неприличным враньем, а самого барона — безумцем

Стоимость билетов — от 650 руб. (12+)

В Ставропольском государственном театре оперетты в Пятигорске 12 сентября в 19:00 коллектив из Донецка представит программу «Многонациональный Донбасс». Солисты и балетная труппа коллектива исполнят свои лучшие вокальные, музыкальные и хореографические номера, в числе которых — русские, белорусские, армянские, цыганские и татарские песни и танцы, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

В воскресенье в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут драму «Король умирает». Режиссер Дмитрий Павлов в абсурдистской пьесе Ижена Ионеско исследует философские вопросы о смысле человеческого существования.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа начались показы нового исторического боевика «Восставший». Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается Уот Тайлер, который никогда не мечтал стать лидером, но именно ему предстоит изменить ход истории.

Стоимость билетов — от 290 руб. (18+)

Еще одна киноновинка — таиландская драма «Мой пес Гохан». Белый пес с розовым носом проходит через жизни трех хозяев: инженера, не готового выйти на пенсию, сотрудницы приюта для животных и молодой пары студентов. Он оказывается рядом в самые важные моменты их жизни и по-своему меняет каждого из них.

Стоимость билетов — от 310 руб. (12+)

В ставропольском кинотеатре «Синема Парк Космос» 12 сентября в 18:00 покажут фильм 2017 года «Ла-Ла Ленд». Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Пришедший к влюбленным профессиональный успех начинает подтачивать их отношения.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

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Чем еще можно заняться

13 сентября в 19:00 в концертном зале им. Шаляпина в Ессентуках состоится стендап-концерт Виктории Складчиковой. Артистка начинала юмористическую карьеру с искренних монологов о своей жизни, сейчас же она делится со зрителями не просто смешными случаями, а своими переживаниями. Рассуждает о семье, карьере, замужестве и самодостаточности. В новом концерте Виктория Складчикова расскажет аудитории о своих мыслях в присущей ей ироничной манере, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (18+)

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