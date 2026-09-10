Ставропольцы заплатят 130 млн рублей пошлины за торговлю табаком

Около 130 млн руб. в год может составить объем государственной пошлины за лицензии на розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в Ставропольском крае. Такой расчет приведен в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Размер пошлины установлен в 20 тыс. руб. за лицензию сроком на один год для каждого торгового объекта. Сейчас в крае насчитывается более 6,5 тыс. мест, где продается табачная и никотинсодержащая продукция. Из этого количества разработчики и исходили при расчете: 6,5 тыс. объектов по 20 тыс. руб. дают 130 млн руб. в год.

При этом в июле первый замминистра экономического развития края Евгений Полькин сообщал, что из 7,5 тыс. зарегистрированных в системе маркировки торговых точек фактически работают около 4,5 тыс. Таким образом, приведенный в пояснительной записке расчет госпошлины сделан по более широкой базе, чем число реально работающих на тот момент объектов.

В документах не указано, какая часть рассчитанных 130 млн руб. будет зачисляться в бюджет Ставропольского края. Сумма приведена как оценка объема государственной пошлины исходя из количества торговых объектов и установленной ставки.

Одновременно введение лицензирования потребует дополнительных расходов регионального бюджета. Для выполнения новых полномочий в Минэкономразвития края планируется создать специализированный отдел из 11 человек — начальника, заместителя и девяти консультантов. Сотрудники будут заниматься лицензированием, оценкой соответствия заявителей требованиям и региональным государственным контролем.

На 2026 год расходы на запуск системы оцениваются в 14,877 млн руб., далее — примерно в 20,831 млн руб. ежегодно. В расчет включены зарплаты, оборудование рабочих мест, приобретение пяти автомобилей Lada Vesta, расходы на водителей, топливо и обслуживание транспорта.

Законопроект подготовлен после принятия федерального закона №186-ФЗ от 26 июня 2026 года, которым регионы наделили полномочиями по лицензированию розничной и развозной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также по региональному контролю в этой сфере.

Основная часть закона должна вступить в силу с 1 октября 2026 года, но не ранее чем через 30 дней после официального опубликования. Отдельные ограничения на места розничной продажи табака и никотинсодержащей продукции начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Роман Лаврухин