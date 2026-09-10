На ЛЭП в Ставропольском крае установили 414 ограничителей перенапряжения

В Ставропольском крае усилили антигрозовую защиту ключевой линии электропередачи 330 кВ. На линиях электропередач смонтировали 414 ограничителей перенапряжения, отечественных устройств, которые защищают электрооборудование от прямых ударов молнии и возникающих импульсных перенапряжений. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

По словам министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Имрана Айдамирова, работы повысили надежность подачи электроэнергии для северных районов края, где проживает около 300 тыс. человек».

Отмечается, что в отличие от традиционных грозотросов, ОПН не провисают и не обрываются при налипании снега и льда. Срок их эксплуатации достигает 30 лет.

Константин Соловьев