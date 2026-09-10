Бизнес Ставрополья предупредил о риске роста теневого оборота из-за ограничений на табак

Предпринимательское сообщество Ставрополья предупредило власти о риске роста нелегальной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией из-за чрезмерного ужесточения региональных ограничений. Такое замечание содержится в материалах оценки регулирующего воздействия законопроекта, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Временно исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае указал, что дополнительные ограничения, вводимые на уровне субъекта, могут привести к закрытию значительной части легальных торговых точек. Следствием, по его оценке, может стать увеличение теневого оборота.

Омбудсмен предложил не распространять новые ограничения сразу на весь край, а опробовать их в отдельных муниципалитетах. Однако это предложение в итоговых материалах оценки регулирующего воздействия не было учтено. Разработчик сослался на положения федерального закона №186-ФЗ, согласно которым субъекты РФ вправе устанавливать ограничения в отношении мест розничной продажи табака и никотинсодержащей продукции.

Замечания предпринимательского представителя были не единственными. В ходе подготовки проекта нормативного акта на этапе уведомления поступило 24 предложения от заинтересованных сторон, а после публичных консультаций — еще 38 замечаний и предложений. В обсуждении участвовали региональные органы власти, муниципалитеты, бизнес-объединения и организации торговли.

Отдельно свои предложения представил Северо-Кавказский федеральный университет. В частности, вуз рекомендовал объединить в одном законе вопросы лицензирования и государственного контроля, установить исчерпывающий перечень оснований для отказа в лицензии, определить срок ее действия и размер госпошлины, а также закрепить применение федерального закона о государственном контроле.

По итогам оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития края пришло к выводу, что предлагаемое регулирование в целом достаточно обосновано. Ведомство не обнаружило положений, которые вводили бы необоснованные запреты или создавали неоправданные расходы для предпринимателей либо бюджета. При этом оно рекомендовало учесть замечания бизнес-омбудсмена и СКФУ.

Сам законопроект предусматривает с 1 октября 2026 года лицензирование розничной и развозной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией, а с 1 марта 2027 года — ограничения на места их розничной продажи. На территории края насчитывается более 6,5 тыс. торговых объектов такого профиля.

Роман Лаврухин