С 1 марта на Ставрополье запретят продавать табак на пляжах и в ряде общественных мест

С 1 марта 2027 года на Ставрополье предлагается запретить розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции в ряде общественных мест. Ограничения предусмотрены законопроектом о регулировании торговли такой продукцией, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Продажа будет запрещена в зданиях, строениях и помещениях организаций отдыха детей и их оздоровления — в тех местах, где непосредственно ведется соответствующая деятельность. Аналогичный запрет предлагается ввести во время проведения официальных спортивных соревнований.

Еще одна категория — организации социального обслуживания. Кроме того, табачную и никотинсодержащую продукцию нельзя будет продавать на территориях зон отдыха и других территорий, связанных с использованием водных объектов для рекреационных целей, включая пляжи. Ограничение также распространится на культовые здания, строения и сооружения, используемые религиозными организациями для богослужений и проведения религиозных мероприятий.

Таким образом, региональная норма затронет пять категорий мест: детские организации отдыха и оздоровления, официальные спортивные мероприятия, социальные учреждения, зоны отдыха и территории у водоемов, а также культовые объекты. При этом в проекте нет отдельного требования ограничивать продажу на определенном расстоянии от школ или других образовательных учреждений.

Разработчики обосновывают ограничения необходимостью защиты несовершеннолетних, обеспечения безопасных условий на спортивных объектах и в местах отдыха, а также снижения воздействия табачной и никотинсодержащей продукции на людей, находящихся в организациях социального обслуживания. Для зон отдыха отдельно указывается задача обеспечить комфортную среду для семейного отдыха, а для культовых сооружений — исключить продажу такой продукции в местах проведения религиозных мероприятий.

Ограничения должны заработать не одновременно с лицензированием. В соответствии с проектом основная часть закона вступает в силу с 1 октября 2026 года, тогда как статья с перечнем запрещенных мест продаж — с 1 марта 2027 года.

Валерий Климов