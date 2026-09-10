В Новороссийске после атаки БПЛА проверяют пляжи на загрязнение мазутом

После атаки беспилотников на Новороссийск 9 сентября на городских пляжах проводят уборку и мониторинг загрязнения. На береговой линии от пляжа «Дельфин» до Центрального пляжа на гальке и пляжном инвентаре обнаружили небольшие темные пятна, сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на профильных экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novoros-visit.ru Фото: novoros-visit.ru

Как рассказала член Экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат, работники пляжей моют лежаки водой, после чего обрабатывают раствором. Начальник управления по курортам и туризму Лариса Григорьян уточнила, что для обработки используется антисептик. По ее словам, такой способ рекомендован Роспотребнадзором.

При этом специалисты экологических чатов подвергли методику критике. По их мнению, если загрязненные нефтепродуктами лежаки мыть непосредственно на пляже, загрязнение может переходить на гальку и песок вместе со смываемыми веществами. Экологи считают, что такой инвентарь следует очищать на специализированных площадках, где сточные воды собираются и утилизируются.

В администрации Новороссийска сообщили, что сейчас проводится мониторинг пляжей. При обнаружении мазута информацию передают экологам, после чего принимается решение о необходимых мерах.

В ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибли четыре человека, в том числе ребенок, 29 человек получили ранения. Повреждения получили жилые дома, объекты социальной и гражданской инфраструктуры.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что предварительно повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. В шести частных домах в Восточном районе повреждения оказались настолько серьезными, что семьи планируют расселить.

При атаке также пострадали три предприятия, храм Спиридона Тримифунтского, школа №15 и другие социальные объекты. В городе были повреждены участки водопроводной сети, контактная сеть троллейбуса и остекление зданий. Коммунальные службы, управляющие компании, спасатели и волонтеры занимаются расчисткой территорий и восстановлением поврежденных объектов.

Анна Гречко