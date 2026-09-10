Форум «Каспий» собрал в Дагестане 500 участников из России и зарубежья

Молодежный форум «Каспий» собрал в этом году в Дагестане 500 участников из российских регионов и зарубежных стран. Об этом сообщил врио главы республики Федор Щукин, посетивший заключительный день форума в парке «Патриот».

В рамках форума с участниками работали более 50 представителей научного сообщества, медиаиндустрии, спорта, политики и общественной сферы. В числе экспертов и наставников были Герои России и известные спортсмены. Они проводили лекции и мастер-классы, передавая участникам профессиональный опыт.

Отдельное внимание на площадке уделили проектам дагестанской молодежи. Среди представленных инициатив — проекты в сфере добровольчества, патриотического воспитания, предпринимательства, современных технологий, медицины и образования. По итогам форума участникам вручили сертификаты на гранты Росмолодежи для реализации этих проектов. Размеры грантов не уточняются.

На площадке форума также состоялась передача медали «За отвагу» родственнику ветерана Великой Отечественной войны Башира Закаева. Врио главы республики передал награду его внучатому племяннику Ибрагиму Ибрагимову.

Башир Закаев родился в Лакском районе Дагестана. В 21 год он ушел на фронт и служил воздушным стрелком в 539-м штурмовом авиационном ордена Кутузова полку. Закаев совершил 19 боевых вылетов, во время которых участвовал в отражении шести атак вражеских истребителей.

Последний боевой вылет он совершил в марте 1945 года. Спустя десятилетия поисковикам удалось установить обстоятельства того вылета и обнаружить останки бойца. Передача медали родственнику стала итогом этой работы по установлению судьбы военнослужащего.

Форум «Каспий» завершил работу в Дагестане. Следующий форум планируется провести в 2027 году.

Валерий Климов