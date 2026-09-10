Ставрополец погасил 112 штрафов на 300 тыс. рублей после ареста автомобиля

Житель Невинномысска выплатил 75 тыс. руб. штрафов за превышение скорости только после ареста автомобиля судебными приставами. Об этом сообщает ГУ ФССП России по Ставропольскому краю.

На протяжении нескольких месяцев в службу поступали исполнительные документы о взыскании с мужчины 112 административных штрафов, назначенных по данным комплексов фото- и видеофиксации. Несмотря на требования приставов, должник не погашал задолженность. Денег на его банковских счетах не обнаружили, официального места работы он также не имел.

После этого приставы установили местонахождение автомобиля и наложили на него арест. В тот же день мужчина полностью погасил задолженность по штрафам.

Кроме 75 тыс. руб. основного долга, ему пришлось выплатить 220 тыс. руб. исполнительского сбора.

ФССП рекомендует проверять наличие исполнительных производств через Банк данных исполнительных производств и личный кабинет на портале «Госуслуги».

Валерий Климов