Суд в Дагестане оставил без рассмотрения иск застройщика к налоговой на 95 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан оставил без рассмотрения заявление строительно-монтажной компании «Жильё», которая требовала признать незаконным решение налогового органа и вернуть свыше 95 млн рублей, списанных со счетов. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Конфликт связан с итогами выездной налоговой проверки компании за 2017–2019 годы. Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Республике Дагестан решением от 28.04.2022 привлекла застройщика к ответственности, доначислив налоги, пени и штрафы на сумму свыше 139,9 млн рублей. Законность этого акта подтвердили суды двух инстанций, установив, что компания использовала формальный документооборот для получения необоснованной налоговой выгоды.

После неуплаты долга инспекция вынесла решение от 17.07.2023 о принудительном взыскании задолженности за счет денег на банковских счетах. На основании этого документа со счетов компании списали 95,3 млн рублей.

Компания не согласилась со списанием и обратилась в арбитражный суд, заявив, что налоговый орган нарушил сроки, предусмотренные статьями 46, 69 и 70 Налогового кодекса РФ. Истец просил признать решение о взыскании незаконным и обязать управление ФНС вернуть списанные средства.

Судья Магомедова Ф.И. пришла к выводу, что заявление следует оставить без рассмотрения из-за грубого процессуального нарушения. Компания не соблюла обязательный досудебный порядок урегулирования спора, установленный пунктом 2 статьи 138 НК РФ.

Суд указал, что решение о доначислении налогов от 28.04.2022 и решение о принудительном взыскании от 17.07.2023 являются самостоятельными ненормативными правовыми актами. Обжалование первого акта не освобождает компанию от обязанности подать жалобу на второй до обращения в суд. Материалы дела не содержат доказательств того, что общество обжаловало именно решение о взыскании в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан. Суд неоднократно предлагал заявителю представить такие документы, однако они не были предоставлены.

Требование о возврате денег признано производным от основного требования о незаконности акта. Поскольку основное требование оставлено без рассмотрения, имущественное требование также не может быть удовлетворено.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан требования ООО «СМК "Жильё"» оставлены без рассмотрения. Истцу возвращена уплаченная государственная пошлина в размере 6 тысяч рублей. Компания сохраняет право снова обратиться в суд после официального обжалования спорного решения инспекции в вышестоящем налоговом органе.

Тат Гаспарян