На Ставрополье за сутки потушили 54 пожара на открытой территории

В Ставропольском крае 9 сентября зарегистрировали 56 пожаров, 54 из них произошли на открытой территории. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Еще два возгорания носили техногенный характер. Всего за сутки пожарные ликвидировали более полусотни природных и ландшафтных пожаров.

С 1 июля в Ставропольском крае действует особый противопожарный режим, который продлится до 30 сентября. На этот период введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на проведение пожароопасных работ в лесах и на сельскохозяйственных полях.

Валерий Климов