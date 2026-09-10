Губернатор Ставрополья попросил ускорить разработку Малкинского месторождения

В Ставропольском крае продолжается проработка инвестиционного проекта по разработке Малкинского месторождения подземных вод. Его реализацию обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора Владимира Владимирова. Он поручил оказать инвесторам необходимое содействие для ускорения реализации инициативы.

Ключевыми направлениями работы названы привлечение частного капитала и решение технических вопросов подключения потребителей к новой системе водоснабжения. В настоящее время ведется вовлечение в проект нескольких компаний.

Параллельно завершается доработка соглашения о создании системы водоотведения, необходимой для обслуживания будущего водовода.

По оценке властей, освоение Малкинского месторождения особенно актуально на фоне растущего потребления воды. Проект позволит сформировать дополнительный источник водоснабжения для Кавминвод и прилегающих территорий. В перспективе качественной водой будут обеспечены почти 1 млн жителей края, а общая устойчивость региональной системы водоснабжения существенно повысится.

Наталья Белоштейн