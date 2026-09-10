На Ставрополье собрано более 5,6 тысяч тонн яблок

Аграрии Ставропольского края собрали более 5,6 тыс. т яблок. Сбор урожая ведется в 14 территориях Ставрополья. Наибольшие площади яблоневых садов сосредоточены в Георгиевском, Изобильненском, Кочубеевском, Буденновском и Труновском округах. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Среди наиболее востребованных сортов — Гала, Вильямс Прайд, Джонаголд, Кармен и другие.

Сады под яблонями занимают 5,3 тыс. га, что составляет три четверти всех плодовых насаждений края. Площадь насаждений в регионе ежегодно расширяется: в этом году она увеличится на 250 га. Существенную роль в развитии отрасли играет государственная поддержка — на эти цели направлено более 514 млн руб.

Средства позволяют садоводам закладывать новые сады и питомники, устанавливать шпалерные системы и противоградовые сетки, а также обеспечивать надлежащий уход за молодыми насаждениями.

Наталья Белоштейн