Дагестан стал лидером СКФО по росту благотворительных пожертвований

Количество благотворительных платежей через ЮKassa в Дагестане за январь—август 2026 года выросло в 2,6 раза, а их общий объем — в 3,5 раза год к году. Об этом говорится в исследовании ЮMoney, приуроченном к Международному дню благотворительности.

Средний размер пожертвования в республике составил 842 руб., увеличившись на 35%. На фоне роста числа переводов и их оборота Дагестан оказался четвертым среди российских регионов по величине среднего благотворительного платежа.

Еще три региона Северного Кавказа вошли в общероссийский топ-10 по этому показателю. В Карачаево-Черкесии средний размер пожертвования составил 761 руб., в Чечне — 675 руб., в Ингушетии — 664 руб. Таким образом, КЧР заняла седьмое место, Чеченская Республика — девятое, Ингушетия — десятое.

В целом по России за восемь месяцев количество благотворительных транзакций через ЮKassa увеличилось на 14%, их оборот — на 12%, число благотворителей — на 5%. Средний чек составил 610 руб., снизившись на 1% год к году. В ЮMoney связывают это в том числе с распространением регулярных небольших платежей.

Отдельно компания зафиксировала рост активности 5 сентября, в Международный день благотворительности. В этот день количество платежей и их оборот увеличились на 12% год к году, а число плательщиков — на 22%. Средняя сумма перевода составила 632 руб.

По данным исследования, россияне чаще всего жертвуют деньги на помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сиротам, а также детям и молодым людям, которым требуется дорогостоящее лечение и реабилитация. При этом растет поддержка бездомных, людей с инвалидностью и пострадавших в катастрофах.

Аналитики ЮMoney изучили платежи в пользу благотворительных организаций, подключенных к ЮKassa. Всего сервисом пользуются около 2 тыс. таких организаций.

Валерий Климов