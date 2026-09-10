На Ставрополье подрядчика заподозрили в хищении 2,2 млн рублей при капремонте школы

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего подрядчика, которого подозревают в хищении более 2,2 млн руб. при проведении капитального ремонта школы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как следует из материалов дела, подрядчик указывал в актах приемки выполненных работ завышенные объемы и стоимость затрат, тогда как фактически закупал более дешевые строительные материалы. Данный факт, в частности, подтвердила проведенная судебная строительно-техническая экспертиза. За счет разницы в стоимости подозреваемому удалось похитить свыше 2,2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Наталья Белоштейн