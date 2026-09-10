Двух подростков из Ставрополя обвинили в покушении на сбыт наркотиков

В Ставрополе двум подросткам предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в июне 2026 года молодые люди, выступая в роли курьеров, планировали распространить наркотики на территории Ставрополя посредством размещения закладок. Довести преступный умысел до конца они не смогли — их задержали сотрудники полиции.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн