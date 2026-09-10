Министр объяснил разницу в ценах на бензин на частных и сетевых АЗС Ставрополья

Разницу в стоимости бензина на федеральных сетевых и независимых автозаправочных станциях Ставропольского края министр энергетики и промышленности региона Имран Айдамиров связал с различиями в механизмах закупки топлива. Одновременно на АЗС изменили порядок отпуска бензина для физических и юридических лиц из-за дефицита топлива, сообщил господин Айдамиров на пресс-конференции.

По его словам, федеральные топливные компании и независимые АЗС работают в разных условиях. Федеральные компании, как отметил министр, не производят топливо самостоятельно и получают его по механизму ценообразования, который действует для них. Частные заправки закупают бензин на товарной бирже, где стоимость топлива выросла.

«Тот вывод, к которому мы приходим, проанализировав эту ситуацию,— это то, что, ну, действительно так, потому что на товарной бирже цена выросла для независимых нефтяных компаний»,— сказал господин Айдамиров. При этом он подчеркнул, что не уполномочен делать выводы о необоснованном завышении стоимости топлива со стороны частных АЗС.

Ситуацию на рынке контролирует Федеральная антимонопольная служба. По словам министра, ведомство проверяет, нет ли сговора между независимыми продавцами, который мог бы привести к установлению монопольно высокой цены. Окончательные выводы ФАС должна сделать после завершения проверки.

Параллельно власти края изменили порядок распределения топлива на АЗС. Ранее лимиты для физических лиц и организаций фактически отпускались последовательно. После того как заканчивался объем, предусмотренный для частных автовладельцев, заправки переходили к обслуживанию юридических лиц.

На фоне дефицита жители стали оформлять топливные карты на физических лиц, чтобы получать бензин в обход ограничений, действовавших для компаний. Региональные власти сочли это обходным механизмом и изменили правила.

Теперь после поступления партии топлива на АЗС физические и юридические лица с топливными картами получают бензин в рамках одинакового лимита. При этом несгораемый запас станции сохраняется для организаций, которым необходимо обеспечивать непрерывную работу.

Перечень таких организаций власти расширили. В него, в частности, включили предприятия коммунального хозяйства и общественного транспорта. Отдельный приоритет сохраняется за экстренными службами — скорой помощью, пожарными, полицией и Росгвардией.

По словам господина Айдамирова, ограничения связаны с необходимостью в первую очередь обеспечить топливом предприятия и службы, от работы которых зависит функционирование региона. При этом он отметил, что заправки не остаются полностью без бензина: обязательный несгораемый запас на них сохраняется.

Министр также сообщил, что дефицит бензина сохраняется и в других российских регионах. На Ставрополье улучшения ситуации власти ожидают во второй половине сентября. Региональный штаб еженедельно анализирует ситуацию с поставками, а с федеральными компаниями проводится ежедневная работа по изменению логистики и увеличению поступления топлива.

Валерий Климов