На Ставрополье наладили серийный выпуск багги с российскими комплектующими

В Ставропольском крае стартовал серийный выпуск самоходных машин — багги. Ключевое преимущество техники — полная локализация комплектующих: все элементы производятся в России, что существенно облегчает обслуживание и эксплуатацию транспортных средств. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По его информации, продукция предприятия ориентирована на широкий круг потребителей: МЧС, лесничества, сельхозпредприятия и туристический сектор. Отдельная значимость проекта связана с возможностью применения багги в зоне специальной военной операции.

Производственные планы предприятия предусматривают выпуск около 100 единиц техники в год, а также создание нескольких десятков новых рабочих мест.

Развитие проекта вписывается в масштабную инвестиционную повестку региона. В 2026 году на Ставрополье планируется реализовать 32 инвестиционные инициативы совокупной стоимостью порядка 40 млрд руб. До 2030 года объём вложений в ключевые отрасли — энергетику, туризм, логистику и сельское хозяйство — должен достичь 660 млрд руб.

Наталья Белоштейн