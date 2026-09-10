В суд поступило дело о фиктивных браках граждан азиатских стран и жительниц Ставрополья

Уголовное дело о незаконной организации пребывания иностранцев в России с использованием фиктивных браков направлено в Пятигорский городской суд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На скамье подсудимых могут оказаться десять человек. По версии следствия, с апреля 2018 года по май 2022 года один из фигурантов, гражданин страны Центральной Азии, организовал незаконное пребывание в России семерых своих соотечественников. Для их легализации он подбирал иностранных «женихов», а сообщницы — россиянок, готовых за вознаграждение заключать с ними фиктивные браки. Получение таких браков позволяло мигрантам в упрощенном порядке оформить разрешение на временное проживание и в дальнейшем претендовать на гражданство РФ.

Как установили следователи, одна из участниц схемы сама вышла замуж фиктивно и привлекла к этому свою дочь. Еще две женщины выступали посредницами: одна вовлекла в схему внучку, другая — подругу. Все семь браков впоследствии были признаны судами фиктивными и аннулированы.

Кроме того, организатор, по данным следствия, предоставил жилье и фиктивно поставил на миграционный учет еще одного иностранца, не имевшего законных оснований для пребывания в России.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — по семи эпизодам организации незаконной миграции, а также по ч. 1 ст. 322.1 и ст. 322.3 УК РФ. Впоследствии все производства объединили в одно дело.

Следственные действия проводились не только в Ставропольском крае, но также в Москве и Карачаево-Черкесии. Следователи провели обыски по местам жительства обвиняемых и в торговых точках Ставрополя, допросили более 20 свидетелей, назначили судебные экспертизы и изучили документы, в том числе полученные в органах ЗАГС. В МВД отмечают, что расследование осложнялось давностью предполагаемых преступлений и большим объемом следственных действий.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатору на время следствия избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные фигурантки находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Валерий Климов