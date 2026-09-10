Пожар не остановил расширение СКИП «Мастер» в Ставрополе

Расширение Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» продолжается, несмотря на произошедший летом пожар. До конца года на новой производственной площадке планируется выполнить строительные работы на 437 млн руб., сообщил министр энергетики и промышленности Ставропольского края Имран Айдамиров в ходе пресс-конференции.

По слоллвам господина Айдамирова, сейчас на территории будущего корпуса устанавливают опоры. Далее предстоит смонтировать кровлю и подвести инженерные коммуникации. Параллельно продолжается ликвидация последствий пожара на уже действующей территории парка, обстоятельства возгорания устанавливаются.

Четвертая очередь СКИП «Мастер» предполагает создание нового производственного корпуса площадью более 8 тыс. кв. м. Завершить его планируется в 2026 году. Решение о расширении приняли на фоне полной загрузки существующих мощностей: еще в 2023 году сообщалось о дефиците свободных площадей в парке.

Сам парк создан в 2015 году на базе соглашения правительства Ставропольского края и ПАО «КАМАЗ», а первая очередь была открыта в апреле 2016 года. Сейчас СКИП «Мастер» занимает 28 га и располагает более чем 200 тыс. кв. м производственных, складских и офисных помещений. На его территории работает более 60 производств.

Проект расширения финансируется за счет средств КАМАЗа, федерального и краевого бюджетов. Ранее общий объем финансирования четвертой очереди оценивался примерно в 1,2 млрд руб.

Пожар произошел 4 июля на территории парка. Возгорание затронуло склад лакокрасочных материалов, площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м. Сейчас последствия происшествия устраняются, а строительные работы на новой площадке продолжаются.

Индустриальный парк «Мастер» специализируется на предоставлении готовых производственных площадей с инженерными коммуникациями и грузоподъемным оборудованием. Парк входит в реестр индустриальных парков Минпромторга России и ассоциацию индустриальных парков.

Валерий Климов